Martin Juneau annonce le décès de son père

«Hey p’pa,



Je trouve que t’es parti un peu trop vite.

Trop vite pour voir tes petites filles devenir de belles grandes femmes.

Trop vite pour aller prendre ce fameux verre juste toi pis moi.

Trop vite pour même pouvoir essayer de guérir, tabarnouche!



Tu sais comme moi que tu aurais quand même pu prendre un peu plus soin de toi, et être par conséquent encore plus près de nous. Plus souvent. Plus longtemps.



C’est clair qu’un Juneau, c’est vraiment têtu.

Mais c’est aussi indépendant, travaillant et fier.



Même si tu disais que tu étais « sourd », j’espère que t’as bien entendu quand les filles et moi t’avons dit que nous t'aimions.





Normand "Johnny" Juneau

1947-2025



(Envoyez des belles pensées aussi à ma petite soeur Josée, sa "Cocotte", qui en aura bien besoin!)», écrit-il, dans un message qui a profondément touché ses abonnés.

Il termine en soulignant les traits de caractère de son père - son indépendance, sa fierté, son travail acharné - et en partageant un dernier souhait: que son père ait entendu, malgré tout, l’amour immense que ses filles et lui lui portaient.