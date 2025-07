Marthe Laverdière fait une rare apparition publique avec son amoureux «Minou»

Et les bonnes nouvelles s’accumulent pour Marthe: TVA a récemment confirmé que son émission Planter avec Marthe sera de retour pour une troisième saison. On pourra donc la retrouver au printemps prochain, toujours aussi attachante, pour aider nos vedettes québécoises à résoudre leurs pépins horticoles avec humour, passion et expertise!

Une belle soirée pour Marthe et Minou, et un beau moment de tendresse sous les projecteurs!

Inspiré du tout premier film de la saga, Les Boys, le spectacle mise sur une distribution solide, avec Emmanuel Bilodeau dans le rôle de Stan, Louis Champagne dans celui de Méo, David Savard (Bob), Benoit Drouin-Germain (Ti-Guy), Didier Lucien (Boisvert), Denis Houle (Fern), Marilou Morin (Sonia), Nicolas Pinson (Julien), Gabriel Sabourin (Jean-Charles), Thomas Derasp-Verge (Léopold), Mikhaïl Ahooja (Mario) ainsi que Marie-Pier Labrecque. L’énergie sur scène est à la hauteur du mythe et les rires sont au rendez-vous!

Découvrez maintenant toutes les photos du tapis rouge!

