Nathalie Simard lance des fleurs à Marthe Laverdière: «Je l'aime d'amour!»

«Moi cette femme, je l’aime d’amour!!! ❤️

@marthe_laverdiere !!!

Nous l’avons connue d’abord pour ses capsules horticoles sur les réseaux sociaux et par la suite, elle s’est ouverte dans un livre sur ses problèmes de santé (dépression). Elle a su avec sa franchise, donner espoir à des milliers de gens! J’ai assisté hier avec mon mari à la première médiatique Montréalaise au Gesù de son premier One Woman show: Marthe Laverdière fait son show ! Dans une mise en scène de l’excellent Mario Jean!

Honnêtement, nous avons tellement ri et on était pas les seuls à la trouver drôle, touchante mais aussi inspirante!! Allez la voir, car en plus, vous aiderez les enfants en difficultés grâce à sa fondation qu’elle a mise sur pied!

Bravo 🙌🏻 Marthe le Québec t’aime!!🌷💐🪴»

Parmi les autres personnalités présentes lors de cette soirée, on comptait l'actrice Frédérique Dufort et le metteur en scène du spectacle, Mario Jean!