Maripier Morin révèle le premier cadeau de Noël que Jean-Philippe Perras lui a offert

C’est dans une story déposée sur Instagram qu’elle a donc parlé de ces premières Fêtes passées ensemble, et le cadeau particulier qu’elle a reçu du comédien.

Pour mieux comprendre l’aspect comique de la chose, il faut savoir que cette année-là, la belle avait offert à son chum un manteau Kanuk. Et lui, qu’avait-il déniché pour elle? Écoutez-là dans la vidéo en top d’article.

On dit souvent que c’est l’intention qui compte et dans ce cas, on doit le marteler! Mais ultimement, c’est vrai que c’est mignon comme idée.

Ça rappelle aussi qu’il est important pour les nouveaux couples d’établir quel genre de budget on vise pour les présents lors des premiers Noëls et ce, avant le déballage des cadeaux!