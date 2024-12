Maripier Morin rend hommage à son frère Raphaël pour son anniversaire

Pour l’animatrice d’OD Tentations au soleil, l’année 2024 a été particulièrement intense sur le plan émotionnel. Entre la joie immense de devenir maman pour la deuxième fois, le bouleversement de perdre son poste à WKND, de nouveaux projets professionnels stimulants et le deuil de son frère, elle a traversé des montagnes russes émotionnelles.

Dans une entrevue récente, Maripier avait évoqué avec émotion sa dernière conversation avec Raphaël, la veille de son décès:

«La dernière conversation que j’ai eue avec lui, c’était pour lui demander d’être le parrain d’Henri, ce qu’il avait accepté. Dans notre groupe de discussion de famille sur Facebook, Raphaël avait écrit qu’il était super heureux et qu’il avait hâte de le gâter. Cette conversation existe, et personne n’ose plus écrire sur le groupe pour ne pas que les mots de Raphaël disparaissent.»