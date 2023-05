«Je respire pu»: Maripier Morin explique pourquoi elle a quitté Montréal

Voici ce qu'a confié Maripier Morin au sujet de son arrivée à Granby:

«On est déménagés à Granby pour être proches de mes beaux-parents. Parce que moi, je suis en amour avec mes parents mais je suis aussi en amour avec mes beaux-parents, Claudette et Léonce, ils sont tellement fantastiques! Moi, c’est de ça que j’avais besoin. Un moment donné, je suis rentrée dans le condo à Montréal, et j’ai dit ‘C’est pu ici qu’il faut qu’on soit. Moi, je respire pu. J’ai besoin de verdure, j’ai besoin d’être proche de notre noyau. Il fallait que physiquement, je sois proche d’eux. Et j’ai été chanceuse, parce que je suis tombée dans une famille qui m’a accueillie. Malgré tout ça. Jean-Philippe a fait le choix de m’accompagner là-dedans mais sa famille aurait pu faire ‘Nous autres, on [débarque]’»

Un peu plus tard, Maripier Morin a expliqué à Marie-Claude Barrette que sa nouvelle demeure était un véritable havre de paix :

«Chez nous, c’est la paix absolue. La décoration de la maison, on est dans un vieux quartier avec des arbres centenaires… C’est tellement hot!»

