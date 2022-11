Mariloup Wolfe et Maripier Morin sont en route vers la Belgique, voici pourquoi

C’est que le long-métrage est en compétition officielle au 7e Festival International du Film de Comédie de Liège, en Belgique.

La réalisatrice et l'actrice principale d'Arlette se sont donc envolées vers l’Europe pour vivre cette expérience magique… Et ce n’est pas le léger retard de leur vol qui les a découragées! Mariloup et Maripier se sont d'ailleurs bien amusées dans l'avion. Voyez-les dans la vidéo plus haut.

Arlette: un film à succès

Ce n’est pas le premier festival que visitent Maripier Morin et Mariloup Wolfe. Le film Arlette a aussi été présenté en compétition officielle au 15e Festival du film francophone d’Angoulême.

Puis, à la fin septembre, le film était présenté au Festival international du film francophone de Namur. Bref, une belle réponse du public international!

Si vous n’avez pas encore vu le film, sachez qu’il est maintenant disponible sur les plateformes numériques.

Recommandé pour vous: