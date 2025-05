Maripier Morin partage un adorable moment avec son grand Henri

Le poupon, bientôt âgé d'un an, avait l'air complètement insensible aux multiples tentatives de sa mère qui avait essayé de lui souffler doucement au visage, de le bécoter, de lui parler et même de le bouger un peu.

On a trouvé très mignon le moment où Maripier semble émue de regarder son enfant. Pendant une seconde, on pense qu'il a ouvert les yeux mais on comprend qu'il s'est rendormi aussi vite. Même l'aide de Margot, l'aînée des Morin-Perras, a été sollicitée.

Nous ne saurons jamais par quel moyen le petit Henri a été extirpé de son sommeil profond mais on adore voir Maripier Morin avec sa petite famille. C'est toujours un plaisir de suivre la maman, l'animatrice et l'entrepreneure qu'elle est.

