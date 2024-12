Voyez Maripier Morin juste avant d’arriver sur le plateau de Tout le monde en parle

Maripier Morin a eu recours à son équipe de mise en beauté avant son apparition à Tout le monde en parle et le résultat est magnifique.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, Maripier Morin était une des invités de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle dimanche dernier et on a eu accès à des moments pré-tournage via les comptes Instagram de Virginie Vandelac, sa maquilleuse ainsi que de Marcus Villeneuve, son coiffeur.

Les vidéos mettent donc en scène la fidèle équipe glamour de Maripier qui prépare la star à faire son entrée sur le plateau de la populaire émission du dimanche.

On pouvait voir la maquilleuse faire ses dernières retouches et le coiffeur prendre des photos du look qui était particulièrement élégant.