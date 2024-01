Jean-Philippe Perras se confie sur L'empereur: «Je ne pensais jamais qu'il allait aller aussi loin»

Il tient à souligner que le tournage de certaines scènes violentes s'est fait dans le respect et l'humilité, et que l'équipe n'a jamais porté de jugement sur le personnage de Christian. Il voulait jouer son rôle avec la plus grande justesse possible, tout en rappelant que son personnage ne mérite en aucun cas d'être défendu pour ses actes.



Jean-Philippe Perras admet que sa «face de fin» lui a souvent valu des rôles de gentil dans sa carrière, ce qui a contribué à créer de la sympathie pour Christian au début de la série. Cette ambivalence des sentiments chez le public était précisément ce que l'équipe cherchait à susciter, car la série est construite sur des nuances et des complexités de la vie.

«C'est ça qui est le fun, c'est ça qu'on voulait, que les gens aillent de la sympathie pour le personnage au départ. Parce que c'est un show fait sur les nuances, tu sais dans la vie, il n’y a rien de blanc ou noir. C'est plus complexe. Si ça aidait à ce que les gens penchent pour Christian et ensuite qu'ils prennent conscience qu'il a commis des actes impardonnables.»