«Je cours après ma queue»: Maripier Morin se confie sur la charge mentale

Maman de deux jeunes enfants, elle a même évoqué avoir proposé à son conjoint, Jean-Philippe Perras, d’engager quelqu’un quelques soirs par semaine pour les aider. L’objectif? Que la routine reste agréable: «Pour que ça reste dans la bonne humeur, pas juste de courir après ma queue», a-t-elle lancé en toute transparence.

Mais la réponse de son amoureux a fait naître en elle un sentiment contradictoire : lui dit ne pas ressentir ce besoin. Il préfère gérer la routine avec plus de souplesse, sans se soucier de l’horaire parfait. «Il a décidé d’accepter que ce serait imparfait», raconte-t-elle.

Sa réaction spontanée? «Good for you!» Parce qu’au fond, ce constat la fait douter d’elle-même. «Ça me fait sentir comme une mère de marde», a-t-elle confié, émue, avouant qu’elle ne se sentait pas à la hauteur.