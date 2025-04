Voici ce qu’on a pensé du nouveau spectacle de Mario Tessier! 

Mario a aussi remarqué qu’il avait plus froid lorsqu’il allait au Costco et qu’il n’a plus d’équilibre pour mettre ses chaussettes debout. Il nous fait réaliser que plus on vieillit, plus on en perd.

L’humoriste espère tout de même ne pas devoir se rendre au point où il doit ouvrir une petite porte pour rentrer dans son bain. Les rires étaient très nombreux lors de ce numéro qui a fait encore une fois fait écho chez les plus vieux.

Il n'y a pas de doute: Mario Tessier sait comment rejoindre son public avec des blagues toujours plus niaiseuses, mais aussi hilarantes.