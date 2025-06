Mario Pelchat sort publiquement: «C’est non seulement faux, mais injuste»

«Réponse à l’article de Mesdames Denise Proulx et Lynda De Laplante paru dans La Presse, le 16 juin.

Une vision étroite de l’agriculture moderne

Je me permets de répondre respectueusement à l’article signé par deux citoyennes de Saint-Joseph-du-Lac, qui, tout en défendant la mission de la CPTAQ, remettent en question la pertinence d’activités comme celles que nous organisons au domaine Pelchat Lemaitre-Auger.

Je suis d’abord et avant tout agriculteur, à la tête d’un vignoble de 58 000 vignes qui produit actuellement 50 000 bouteilles de vin, et qui doublera sa production sous peu. Cela représente un travail agricole de tous les jours, une main-d’œuvre locale, un savoir-faire viticole québécois reconnu, et une volonté affirmée de contribuer activement à l’identité agricole de notre région.

Certains semblent croire qu’à cause de ma notoriété comme chanteur, mes efforts agricoles seraient accessoires ou opportunistes. C’est non seulement faux, mais injuste. En 20 ans, j’ai investi dans une agriculture durable, exigeante, enracinée, et qui fait rayonner le terroir québécois.

L’agrotourisme n’est pas une menace, c’est un vecteur de vitalité rurale

Les spectacles que nous organisons, dans un entrepôt agricole vidé l’été, ne sont pas des activités commerciales hors-sol. Ils s’inscrivent dans une démarche agrotouristique complète :

présentation de nos vins par un sommelier professionnel,

explication du travail de la vigne et de la viticulture québécoise,

dégustation de produits du terroir,

et une animation culturelle qui attire des gens venus de partout au Québec, voire de France, dans une région qu’ils n’auraient peut-être jamais visitée autrement.

Résultat ? Ces visiteurs dorment dans nos auberges, mangent dans nos restaurants, achètent chez nos producteurs locaux, et font vivre notre région bien au-delà des limites de notre vignoble. C’est une retombée directe pour toute la communauté agricole et économique.

Une agriculture figée ou une agriculture vivante?

Nous ne contestons pas la nécessité de protéger les terres agricoles. Mais il est dangereux de confondre préservation rigide et évolution intelligente. L’agriculture n’est pas un musée figé dans le temps. Elle doit se réinventer, s’ouvrir, se faire connaître, pour survivre et inspirer une relève qui, trop souvent, fuit le milieu agricole faute de vision d’avenir.

Le domaine Pelchat Lemaitre-Auger ne remplace pas l’agriculture par du spectacle, il ajoute de la valeur à l’agriculture par la culture. Et cela, c’est profondément québécois.

Une invitation au dialogue, pas à l’opposition

Je ne réponds pas ici pour diviser, mais pour rappeler que l’agrotourisme, bien fait, encadré, ancré dans le terroir, est un allié de l’agriculture, pas son ennemi.

Je tends la main à tous les producteurs, les citoyens et les décideurs qui veulent réfléchir collectivement à l’avenir de notre territoire, non pas avec nostalgie, mais avec vision.

Mario Pelchat

Vigneron, agriculteur et citoyen engagé

Domaine Pelchat Lemaitre-Auger»

En moins d'une heure, la publication du célèbre chanteur avait été partagée plus d'une centaine de fois sur Facebook et on comptait plus de 111 commentaires. Vous pouvez vous joindre à la conversation en vous rendant directement sur la page de Mario Pelchat.