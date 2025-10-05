Une grande voix de la chanson québécoise célébrée samedi à En direct de l’univers

Début du contenu principal.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer: Mario Pelchat sera l’invité d’honneur d’En direct de l’univers le samedi 11 octobre sur les ondes d’ICI Télé!
L’occasion est toute spéciale: le chanteur célèbre cette année son 60e anniversaire. Pour marquer le coup, il a récemment offert à ses admirateurs un cadeau unique: un album de duos regroupant 13 collaborations avec des artistes de renom. Un projet qui illustre bien la générosité et la passion d’un artiste qui continue de se réinventer!
L’équipe d’En direct de l’univers a décidé de souligner cet anniversaire marquant en concoctant une émission hommage dont elle seule détient les secrets. Mais on peut déjà s’attendre à de belles surprises!
Il ne serait pas étonnant de voir certains collaborateurs de son album Duos de mes 60 ans, comme Bruno Pelletier ou Isabelle Boulay, monter sur scène pour lui offrir un clin d’œil musical. En plus de sa carrière personnelle, Mario Pelchat est aussi un producteur reconnu. Il accompagne plusieurs artistes québécois, notamment 2Frères, Paul Daraîche et son fils Dan Daraîche, ainsi que Simon Morin et Nadja. Certains d’entre eux pourraient bien lui rendre hommage lors de cette soirée unique!
Du côté personnel, sa femme Claire Lemaître-Auger, designer de mode, pourrait aussi être de la partie pour souligner ce moment important de sa vie.
Et comme Mario reprendra son rôle de coach à La Voix cet hiver, la présence de l’un de ses collègues juges n’est pas à exclure non plus.
Avec une carrière qui traverse les décennies, des succès intemporels et une voix qui continue de marquer l’imaginaire, Mario Pelchat demeure une figure incontournable de la chanson québécoise!
Son passage à En direct de l’univers promet d’être riche en émotions!
Cet été, Mario Pelchat a vécu une saison de spectacles pour le moins éprouvante. Malgré l’interdiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le chanteur de 61 ans a présenté pas moins de 31 concerts dans son vignoble, un projet qui lui tenait à cœur mais qui s’est révélé coûteux... autant pour sa santé que pour ses finances!
En coulisses, l’expérience n’a rien eu de facile pour Mario Pelchat. Déjà fragilisé par des ennuis de santé, l’artiste confie avoir ressenti chaque spectacle comme une véritable épreuve:
« Chanter, ç’a toujours été pour moi un plaisir naturel. Et là, j’avais l’impression de monter le Kilimandjaro à chaque fois. C’était très, très éprouvant. C’est pour ça que j’ai besoin d’un temps d’arrêt. Parce que je ne peux plus vivre comme ça, avec cette anxiété-là. »
