Une grande voix de la chanson québécoise célébrée samedi à En direct de l’univers

L’équipe d’En direct de l’univers a décidé de souligner cet anniversaire marquant en concoctant une émission hommage dont elle seule détient les secrets. Mais on peut déjà s’attendre à de belles surprises!

Il ne serait pas étonnant de voir certains collaborateurs de son album Duos de mes 60 ans, comme Bruno Pelletier ou Isabelle Boulay, monter sur scène pour lui offrir un clin d’œil musical. En plus de sa carrière personnelle, Mario Pelchat est aussi un producteur reconnu. Il accompagne plusieurs artistes québécois, notamment 2Frères, Paul Daraîche et son fils Dan Daraîche, ainsi que Simon Morin et Nadja. Certains d’entre eux pourraient bien lui rendre hommage lors de cette soirée unique!

Du côté personnel, sa femme Claire Lemaître-Auger, designer de mode, pourrait aussi être de la partie pour souligner ce moment important de sa vie.

Et comme Mario reprendra son rôle de coach à La Voix cet hiver, la présence de l’un de ses collègues juges n’est pas à exclure non plus.