Marina Orsini partage des images de son Noël de rêve avec son fils Thomas

«🎄De la préparation au moment de partager, chaque année je suis de plus en plus consciente de la chance que j’ai.

D’avoir une famille aimante et des amis si précieux.

D’avoir un fils en santé qui met un baume sur le cœur des femmes seules et en difficulté au Chaînon avec sa magnifique voix.

De vouloir rendre cette période de l’année plus douce pour son prochain chacun a sa façon.

J’ai une immense vague de GRATITUDE ❤️envers la vie.

Pensez-y…avez vous ce même sentiment?😉»

Dans une deuxième publication Instagram, Marina Orsini nous offre un carrousel de photos montrant les nombreuses décorations de Noël de son «nid» familial. Vous pouvez les voir en utilisant les flèches blanches situées à droite au centre de l'image: