Le fils de Marina Orsini et Serge Postigo montera sur scène

Thomas Postigo, c’est le fils chéri de Marina Orsini et de Serge Postigo, ces deux acteurs talentueux et multidisciplinaires québécois.

S’il veut suivre les traces de ses parents et devenir acteur, Thomas Postigo souhaite d’abord et avant tout faire carrière en musique. C’est sur son compte Instagram qu’il nous laisse découvrir ses talents de chanteur. On peut le voir interpréter des covers de Cindy Lauper, Chris Stapleton, Michael Bublé et plusieurs autres.