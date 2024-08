Le fils de Marina Orsini enflamme à nouveau la scène, voyez les images

Thomas Postigo a récemment partagé de rares photos de sa vie personnelle sur Instagram, mettant en lumière des moments intimes avec son amoureuse.

Dans ces clichés touchants, le jeune chanteur et sa tendre moitié, Emeline Blue, profitent de leur première baignade de l'été.

On peut les voir à la plage s'enlaçant tendrement et échangeant un baiser doux, révélant leur complicité et leur amour.

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: