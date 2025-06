Mariloup Wolfe s’éclate en Italie avec ses fils et cette famille connue!

Sur Instagram, Mariloup a partagé une série de magnifiques photos de ce séjour lumineux. On y découvre ses fils, Manoé et Miro, qui ont bien grandi, dans des décors à couper le souffle: ruelles escarpées, mer azur, balade en bateau et petits moments du quotidien savourés à fond. On ressent, à travers chaque image, tout l’amour, la complicité et la joie de vivre qui les unissent!

«Ahhhh l’Italie!!!! 🍋☀️ Que j’aime voyager! Toujours un grand bonheur pour moi que de partager ces moments avec mes merveilleux enfants, qui sont maintenant rendus plus grands que moi!!! 😍 Le temps passe si vite, il faut en profiter!!!!! 🙌🏼», dévoile-t-elle sur Instagram.