Mariloup Wolfe célèbre une formidable nouvelle!

« Nous sommes heureux de constater que le box-office du film s’est très bien maintenu sur semaine et a même surpassé les films américains. En effet, CŒUR DE SLUSH a réalisé 30% de son box-office total en seulement 3 jours, dépassant FLASH qui est à 20% de son box-office pour la même période toutes versions confondues, ELEMENTAL à 17%, SPIDER-MAN : ACCROSS THE SPIDER-VERSE à 27%, TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS à 20%, THE LITTLE MERMAID à 22%, GARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 à 23%, etc. »

C'est génial!

Rappelons que Coeur de slush est l’adaptation du roman jeunesse éponyme de Sarah-Maude Beauchesne paru aux Éditions Hurtubise en octobre 2014. Grand succès en librairie, le livre, premier tome d’une trilogie, s’est vendu à plus de 40 000 exemplaires.

On vous invite à aller le voir au cinéma, vous aussi!