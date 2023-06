Mariloup Wolfe se fait surprendre en tournée promo: voyez son drôle d'achat!

Mariloup Wolfe a été surprise à faire un drôle d’achat dans un dépanneur. Elle a été prise sur le fait par sa complice de Cœur de slush, Sarah-Maude Beauchesne!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est lors de la tournée médiatique du film que la réalisatrice a vécu ce moment amusant, alors qu’elle se procurait un magazine… avec sa photo en couverture. Mariloup Wolfe est en effet la cover-girl du plus récent magazine 7 Jours.

On comprend qu’elle ait eu envie de feuilleter les quelques pages de son entrevue, dans laquelle elle s'ouvre sur son désir de passer plus de temps avec ses fils. Reste que ça a donné une scène comique, et on adore le petit rire gêné de la principale intéressée, prise en flagrant délit!