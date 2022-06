Marilou de Trois fois par jour : des images festives du 60e anniversaire de sa maman !

Marilou de Trois fois par jour a souligné au cours du weekend une étape important dans la vie de sa mère : son soixantième anniversaire.



C’est dans une suite de stories qu’on a effectivement pu suivre une partie de cette soirée pleine d’amour et de bonheur.



La fière fille a d’abord dévoilé une vidéo de sa maman, dansant entourée de gens qu’elle aime.



Sur l’air de Sweet Caroline, on voit celle qui ne fait pas du tout son âge, vêtue d’un ensemble noir et blanc sublime, chantant avec cœur ! Voyez l'extrait dans la vidéo en en-tête.



Marilou a aussi partagé des images captées dans un photobooth au cours de la soirée. Avec leurs accessoires colorés, ils sont vraiment comiques.



La voir aux côtés de sa mère nous fait réaliser que les deux femmes de cœur se ressemblent énormément… et elles semblent avoir le même sens de l’humour !



On a d’ailleurs bien ri en voyant les deux dernières photos d’elle, remplies d’autodérision, souhaitant une bonne nuit à tous ses abonnés.

