Marilou annonce une excellente nouvelle à Julie Snyder

Marilou de Trois fois par jour a annoncé une excellente nouvelle à Julie Snyder concernant son retour en musique. C’est lors de son passage à La semaine des 4 Julie qu’elle a abordé le sujet plus en profondeur. Et on a mis la main sur l’extrait en question, qui nous fait trépigner…

Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.

On a appris qu’elle sortira son tout nouvel album très bientôt, possiblement avant Noël! On savait qu’elle préparait quelque chose, mais jusqu’à maintenant, le moment de la sortie restait très vague.

La conversation avec Julie Snyder a commencé avec sa relation avec la scène qui a été écorchée durant sa jeune carrière de chanteuse, puis elle a poursuivi en parlant de son grand retour.