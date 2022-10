Marilou prend la pose avec Véro et annonce une grande nouvelle!

« Quel bonheur de vous annoncer qu’après Autrement dit ; en affaires, nous serons de retour avec Autrement dit ; en amour !



Un documentaire en 6 épisodes qui sera disponible sur Véro.TV dès le mois de février 🤍



"À 32 ans, la quête de vérité de Marilou n’a jamais été aussi forte. Être consciente des défis que représentent l’acte d’aimer et d’être aimé est à la base de ses réflexions. Est-ce que l’enfance influence la façon dont nous chercherons à être aimé une fois adulte ? Comment deux êtres peuvent faire cohabiter leurs propres blessures d’enfance ? Au-delà de la passion, qu’est-ce que l’intimité ? Quel est le rôle de l’humour dans un couple ? Est-ce que les gens se séparent trop vite ou trop tard ? Pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons ? Est-ce qu’on consomme l’amour comme un produit ?



Marilou multiplie les têtes à têtes pour approfondir sa réflexion. Elle s’entretient avec : Janette Bertrand, Léa Clermont-Dion, Boucar Diouf, Christian Bégin, José Gaudet, les psychologues Rose-Marie Charest et Lorie Zéphir, Sèdami Gwladys Tossa, thérapeute conjugale et familiale, le couple formé par Audrey Bassis et Alexandre Détré, Joël Monzée, docteur en neurosciences ainsi que Patrick Norman et son épouse Nathalie Lord..." »

Un sujet captivant qui rejoint tout le monde et une brochette d'invités pertinents et diversifiés. On a hâte de voir ça!