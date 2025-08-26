Marie-Thérèse Fortin brille sur le tapis rouge avec ses cheveux gris naturels

Début du contenu principal.
Marie-Thérèse Fortin a foulé le tapis rouge du lancement de la programmation d’ICI Télé.
Présente pour la série Mea Culpa, elle était accompagnée de ses collègues comédiennes Mélissa Désormeaux-Poulin et Jessica Barker.
Ce qui a volé la vedette, c’est le look impeccable de la comédienne. Sublime dans une longue robe noire à motifs floraux jaunes, Marie-Thérèse Fortin rayonnait.
Elle assume fièrement sa chevelure poivre et sel, un style qui lui va à merveille.
Voici un aperçu de son look :
Dans Mea Culpa, Marie-Thérèse Fortin incarne la mère de David (Maxim Gaudette), une femme tourmentée par un passé douloureux.
Déchirée entre l’amour qu’elle porte à son fils et la honte qu’elle ressent face à ses gestes impardonnables, elle lutte avec une profonde culpabilité qui la ronge.
La prochaine saison de l'émission sera diffusée dès janvier sur ICI Télé. L’histoire reprendra huit mois après la fuite de David vers l’Ouest canadien.
