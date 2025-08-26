Passer au contenu principal
Marie-Thérèse Fortin brille sur le tapis rouge avec ses cheveux gris naturels

Marie-Thérèse Fortin a foulé le tapis rouge du lancement de la programmation d’ICI Télé.

Présente pour la série Mea Culpa, elle était accompagnée de ses collègues comédiennes Mélissa Désormeaux-Poulin et Jessica Barker.

© Julien Faugere - Radio Canada

Ce qui a volé la vedette, c’est le look impeccable de la comédienne. Sublime dans une longue robe noire à motifs floraux jaunes, Marie-Thérèse Fortin rayonnait.

Elle assume fièrement sa chevelure poivre et sel, un style qui lui va à merveille.

Voici un aperçu de son look :

© Karine Paradis

Dans Mea Culpa, Marie-Thérèse Fortin incarne la mère de David (Maxim Gaudette), une femme tourmentée par un passé douloureux.

Déchirée entre l’amour qu’elle porte à son fils et la honte qu’elle ressent face à ses gestes impardonnables, elle lutte avec une profonde culpabilité qui la ronge.

© Sphère Média

La prochaine saison de l'émission sera diffusée dès janvier sur ICI Télé. L’histoire reprendra huit mois après la fuite de David vers l’Ouest canadien. 

