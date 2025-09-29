Marie-Philip Poulin célèbre un an de mariage avec sa femme: «Ce n'est que le début»

Marie-Philip Poulin nous offre le moment mignon du jour!

La capitaine de l'équipe La Victoire de Montréal célèbre aujourd'hui son premier anniversaire de mariage avec sa femme Laura Stacey. Les deux joueuses de hockey professionnelles se sont dit «oui je le veux» le 29 septembre 2024.

Afin de souligner cette journée toute spéciale, Marie-Philip Poulin a partagé un adorable carrousel d'images sur Instagram. Avec les photos, elle déclare son amour à celle qui partage sa vie depuis déjà plusieurs années.

Voici l'adorable publication et les photos, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image: