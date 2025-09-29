Marie-Philip Poulin célèbre un an de mariage avec sa femme: «Ce n'est que le début»

Début du contenu principal.
Marie-Philip Poulin nous offre le moment mignon du jour!
La capitaine de l'équipe La Victoire de Montréal célèbre aujourd'hui son premier anniversaire de mariage avec sa femme Laura Stacey. Les deux joueuses de hockey professionnelles se sont dit «oui je le veux» le 29 septembre 2024.
Afin de souligner cette journée toute spéciale, Marie-Philip Poulin a partagé un adorable carrousel d'images sur Instagram. Avec les photos, elle déclare son amour à celle qui partage sa vie depuis déjà plusieurs années.
Voici l'adorable publication et les photos, à parcourir à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image:
«365 jours 💍 💫 Si ce n’est que le début… J’ai hâte de voir la suite ❤️»
On aime tout de ce carrousel! Elles sont si belles ensemble.
Rappelons que le couple de joueuses de hockey, en plus de profiter de chaque instant de leur vie à deux, ont remporté l’or aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde au cours des dernières années.
On leur souhaite un merveilleux anniversaire de mariage.
La capitaine de La Victoire était l'une des premières invitées de France Beaudoin, cette saison à En direct de l'univers.
Nous avons ainsi vous présenter quelques faits à connaître sur Marie-Philip Poulin.
Si on la connaît aujourd’hui comme l’une des plus grandes joueuses de hockey au Canada, Marie-Philip Poulin a d’abord commencé par la ringuette.
C’est à la Polyvalente St-François de Beauceville qu’elle a finalement fait le saut vers le hockey, évoluant ensuite dans les ligues amateurs de la région.
Vous aimerez aussi: