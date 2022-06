Marie-Mai reporte un spectacle en raison de problèmes de santé

« Le genre de vidéo qu'on n'a pas envie de faire. Jamais!

Ça fait quelques jours que je traîne un virus qui ne me laisse pas de voix.

Malheureusement, je ne pourrai pas faire le spectacle de ce soir à Sainte-Hyacinthe. C'est le pire scénario pour moi. J'haïs ça! Je n'aime pas ça annuler des shows. Mais on s'entend qu'il n'y a pas grand chose qui va sortir si je me pointe ce soir.

J'espère qu'on va avoir la chance de se reprendre. Le spectacle était presque complet ce soir en plus. Je sais que vous attendiez ce moment là.

Sachiez que je l'attendais moi aussi. Et que ce n'est que partie remise. Je vais me reposer. Et on se voit très bientôt. Merci beaucoup. »