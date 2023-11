Marie-Mai et Gisèle: un moment mère-fille magique aux répétitions de l'ADISQ

David Laflèche et Marie-Mai ont lancé une nouvelle chanson ensemble.

Le chanteur et directeur musical nous avait en effet titillés avec une vidéo le montrant aux côtés de son ex-amoureuse. On savait qu'ils préparaient quelque chose ensemble, mais on ignorait les détails. Il a ensuite partagé un extrait, précisant: «Demain, on réunit nos voix ensemble». Voyez les images ici.