Marie-Mai change de tête pour une occasion grandiose

Marie-Mai est la cover-girl du numéro de novembre du magazine Elle Québec.

L'icône de la pop est plus belle que jamais dans cette nouvelle séance photo mode où elle ose plusieurs looks grandioses.

Pour ce magnifique édito, le stylisme mode a été assuré par Olivia Leblanc et Indianna Petit. La maquilleuse Carole The Artist et le coiffeur David D'Amours ont travaillé ensemble pour créer les différents looks sur les images.

Voici ci-dessous la sublime couverture capturée par Royal Gilbert :