Marie-Mai fait la danse du soleil et ça porte fruit, voyez la vidéo

Marie-Mai a fait une danse du soleil afin d’appeler les meilleures conditions pour un de ses spectacles en plein air et ça a donné un résultat magique.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

La star qui s’arrêtait à Québec pour une représentation à l’Agora du Port vers la fin de la semaine dernière a effectivement invoqué le beau temps.

Sous un ciel gris, micro en main lors des répétitions, elle a dansé avec toute l’énergie qu’on lui connait afin d’attirer du beau pour sa gang de crinqués de la capitale.