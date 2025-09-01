Passer au contenu principal
Marie-Mai fait la danse du soleil et ça porte fruit, voyez la vidéo

Bon. Ultimement, même si les nuages et la pluie ont refusés de se dissiper, on peut quand même affirmer que la danse a porté fruit puisque l’ambiance était sur-vol-tée devant la scène lors de sa représentation.

Rien ne semblait arrêter les admirateurs de Marie-Mai qui ont eu droit à tout un spectacle malgré les nombreuses gouttes de pluie qui tombaient.

Le soleil, c’est la chanteuse et son public qui le portaient dans leur cœur et dans leur ventre pour ce moment hors de l’ordinaire.

Tout l’été, Marie-Mai a offert à son public du Québec des soirées festives où nouveautés et nostalgie se côtoyaient, grâce à sa tournée des festivals qui a été couronnée de succès.

Un fan de toujours lui rend hommage

Un fan de toujours lui a par ailleurs rendu un hommage senti à travers un message retraçant son parcours, de ses 9 ans jusqu’à aujourd’hui, jeune adulte travaillant dans le monde du spectacle.

Lisez son message expliquant l’importance de la chanteuse dans sa vie et la réponse touchante de Marie-Mai sur l’image ci-dessous.

