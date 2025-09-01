Marie-Mai fait la danse du soleil et ça porte fruit, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Marie-Mai a fait une danse du soleil afin d’appeler les meilleures conditions pour un de ses spectacles en plein air et ça a donné un résultat magique.
La star qui s’arrêtait à Québec pour une représentation à l’Agora du Port vers la fin de la semaine dernière a effectivement invoqué le beau temps.
Sous un ciel gris, micro en main lors des répétitions, elle a dansé avec toute l’énergie qu’on lui connait afin d’attirer du beau pour sa gang de crinqués de la capitale.
Bon. Ultimement, même si les nuages et la pluie ont refusés de se dissiper, on peut quand même affirmer que la danse a porté fruit puisque l’ambiance était sur-vol-tée devant la scène lors de sa représentation.
Rien ne semblait arrêter les admirateurs de Marie-Mai qui ont eu droit à tout un spectacle malgré les nombreuses gouttes de pluie qui tombaient.
Le soleil, c’est la chanteuse et son public qui le portaient dans leur cœur et dans leur ventre pour ce moment hors de l’ordinaire.
Tout l’été, Marie-Mai a offert à son public du Québec des soirées festives où nouveautés et nostalgie se côtoyaient, grâce à sa tournée des festivals qui a été couronnée de succès.
Un fan de toujours lui a par ailleurs rendu un hommage senti à travers un message retraçant son parcours, de ses 9 ans jusqu’à aujourd’hui, jeune adulte travaillant dans le monde du spectacle.
Un fan de toujours lui a par ailleurs rendu un hommage senti à travers un message retraçant son parcours, de ses 9 ans jusqu'à aujourd'hui, jeune adulte travaillant dans le monde du spectacle.