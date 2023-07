Marie-Eve Janvier dévoile son nouveau projet quelques semaines après avoir accouché

On vous invite à jeter un oeil au résumé officiel de cette émission de réno-déco, dont le nom n'a pas encore été révélé:

Accompagnée de l’entrepreneur Joël Boileau et du designer Érik Maillé, Marie-Eve se donne le défi de rénover une maison qui a grandement besoin d’amour pour ensuite convaincre sa famille d’y emménager. Avec ce projet d’envergure, l’animatrice souhaite s’accomplir davantage et prouver à ses enfants que dans la vie, tout est possible. Réussira-t-elle à persuader sa famille de faire leurs boites et d’adopter cette nouvelle maison?

Le tournage de cette nouveauté est commencé depuis hier, et on pourra voir le tout au printemps 2024 à Canal Vie.