Sara Bareilles surprend les membres de la distribution Waitress en répétition!

La présence de Sara Bareilles, non seulement en tant que créatrice mais aussi comme figure emblématique de la comédie musicale, a renforcé le moral des acteurs et des techniciens, rendant ce moment encore plus spécial et mémorable.

La visite de Sara Bareilles a non seulement boosté la motivation de la troupe, mais a également souligné l'importance de ce projet pour tous ceux qui y sont impliqués.

Ce moment marquant, partagé à travers ces photographies captées par le photographe Bertrand Exertier, reste un témoignage vibrant de la passion et de l'engagement de l'équipe de Waitress.

Les fans de la comédie musicale et les spectateurs montréalais peuvent s'attendre à une représentation exceptionnelle, riche en émotions et en talent, le 26 juin prochain à l'Espace St-Denis.