Marie-Ève Gauthier d'OD dévoile une adorable photo de son baby bump à 38 semaines de grossesse

Il y a quelques semaines, Marie-Ève avait d'ailleurs partagé un message des plus inspirants:

«Tu es arrivé comme une belle surprise, un jour d’octobre un peu pluvieux.

Demain, cela fera 22 semaines que tu nous as choisi. 22 semaines à te porter et te bercer. À respirer avec toi.

J’ai longtemps pensé qu’avoir un enfant ce n’était pas pour moi. Que mes doutes et mes peurs étaient trop grands pour oser me lancer dans cette aventure.

Puis…la vie en a décidé autrement. Elle m’a tendue la main et, chaque jour, je l’a remercie.

Bébé garçon 21/06/22 ❤️

…il est prévu à la Journée internationale du Yoga..coïncidence?»