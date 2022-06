Marie-Audrey Houle: La présentatrice météo est maman et dévoile une superbe photo de son bébé!

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir la jolie binette du nouveau-né!

«Romain. Romain d'amour. Romain le coquin selon mes parents ❤️

Tu es enfin arrivé mon petit homme. On avait tellement hâte! Tu devais arriver le 22 mai, tu as décidé de rester quelques jours de plus au chaud. C'est normal, je t'ai trop souvent dit à quel point j'aimais ça être enceinte de toi! 🥰 Mon coeur explose encore plus d'amour depuis notre grande rencontre! Tu vas le découvrir mon garçon, @jflegare c'est le meilleur papa du monde. On t'aime très très fort papa et moi! Un immense merci à tout le personnel du @chu_de_quebec qui a tellement bien pris soin de nous et de notre petit trésor. Un moment de vie tellement intense et magique à la fois. Mon beau Romain, merci de m'avoir choisie comme maman 😍 ❤️», dévoile-t-elle, visiblement comblée.

On craaaque!