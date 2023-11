Marie-Claude Barrette revient sur un voyage mémorable: «J'avais besoin d'arrêter le temps»

«À 50 ans, je suis partie trois semaines. Je voulais faire Compostelle. Jeune, je me disais qu’à 50 ans, je ferais Compostelle. Et finalement, ce n’était pas possible de partir deux mois. […] J’avais besoin d’arrêter le temps. Je trouvais que j’étais essoufflée et je me disais qu’à 50 ans, c’est un bon moment de prendre une bonne respiration et de repartir. J’avais besoin d’un élan. Ça m’a fait du bien de regarder en arrière, de me dire ‘Il s’est passé ça, j’ai fait ça.’ On dirait qu’on ne prend pas le temps de réaliser ce qu’on fait. Quand on le réalise, souvent, ça va nous apporter de la fierté.On a tendance à minimiser ce qu’on fait. C’est tellement gratifiant de prendre pleine conscience. Je m’étais loué une maison, j’étais toute seule. Ah mon dieu! De me retrouver avec moi-même… […] Je suis revenue tellement bien! […] Ça a été le plus grand cadeau que je me suis fait.»

