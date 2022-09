Marie-Claude Barrette est en deuil

«Ma mère, que j’appelais toujours par son prénom Doris a déposé les armes hier en début d’après-midi.



Elle a déployé son artillerie pendant 4 ans. Doris s’est tenue debout malgré toutes les blessures que lui affligeait celui qu’elle avait surnommée Antoine: le cancer. Comme elle disait, son Antoine avait une famille puisque qu’il avait fait des métastases. Sa seule consolation était de dire qu’il ne lui survivrait pas.



Au cours des dernières semaines nous l’avons accompagné nuit et jour sans relâche. Elle aura été entourée jusqu’à dans son dernier soupir.



Elle ne voulait pas partir parce qu’elle ne voulait pas que son « ti-Flo » soit seul. Elle a toujours été inquiète pour lui. J’espère que nous avons réussi à la rassurer puisque nous allons prendre soin de lui comme elle l’aurait fait



Il est temps de vivre cette peine profonde.



Tu as fait de moi une guerrière, une battante et une femme de conviction.



Au cours des quatre dernières années tu as combattu, c’est maintenant le temps du grand repos.



Je t’aime maman,



Claude

xxx»

On envoie nos plus sincères condoléances à Marie-Claude et sa famille dans ce moment plus que douloureux.