Après l’attentat, Marie-Christine Lavoie retrouve enfin sa fille en Australie

Le monde entier a été bouleversé par l'attentat survenue sur la plage de Bondi, à Sydney en Australie.

Marie-Christine Lavoie a été particulièrement ébranlée par les événements, puisque sa fille Amélia vit en Australie. L’animatrice a d’ailleurs reçu de nombreux messages de ses abonnés, inquiets de prendre des nouvelles de sa fille.

Elle a publié une photo et un texte sur ses médias sociaux.