Après l’attentat, Marie-Christine Lavoie retrouve enfin sa fille en Australie

Le monde entier a été bouleversé par l'attentat survenue sur la plage de Bondi, à Sydney en Australie.
Marie-Christine Lavoie a été particulièrement ébranlée par les événements, puisque sa fille Amélia vit en Australie. L’animatrice a d’ailleurs reçu de nombreux messages de ses abonnés, inquiets de prendre des nouvelles de sa fille.
Elle a publié une photo et un texte sur ses médias sociaux.
Dans le texte, Marie-Christine explique qu'elle a rejoint sa fille en Australie et qu'elles sont à plusieurs kilomètres de l'endroit où a lieu l'attaque.
«Nous sommes à Gold Coast, à 12 heures de voiture du lieu de la tragédie.»
Elle ajoute que l'Australie étant un des pays les plus sécuritaire du monde, c'est tout le monde qui ébranlé par cette tragédie.
La jeune femme de 20 ans se trouve en Australie depuis quelques semaines. Diplômée en entrepreneuriat, elle a choisi de s’installer à Surfers Paradise afin de poursuivre des études en affaires à l’Université Griffith, située à Gold Coast.
Marie-Christine Lavoie et sa fille pourront ainsi partager de précieux moments et découvrir ensemble les magnifiques paysages australiens.