Marie-Chantal Perron annonce LA nouvelle que les fans attendaient!

Comme vous avez pu comprendre en visionnant l'extrait télé, Gildor Roy reprendra lui aussi son rôle dans le long métrage.

Le comédien incarnait le vilain directeur, Marcel Lenragé, dans le premier film.

Pour l'instant, on ignore si les autres comédiens adultes de La Mystérieuse Mademoiselle C, comme Patrick Labbé, Marilyse Bourke et Anick Lemay, reprendront leur rôle.