Formidable nouvelle pour Gildor Roy!

Voici la bande-annonce et le résumé officiel de l'émission Le fin fond de l'histoire, qui promet d'être LE true crime à voir absolument cet automne :

Quand la mort laisse derrière elle son lot d’interrogations… Quand un décès survient, les circonstances de celui-ci ne sont pas toujours claires. Est-ce un suicide, un homicide ou un accident qui aurait pu être évité ? Qui est cette personne décédée pour qui les autorités n’ont aucune pièce d’identité? LE FIN FOND DE L’HISTOIRE explore les histoires de décès les plus surprenantes survenues au Québec.

Chaque épisode vous transporte vers une histoire d’enquête aujourd’hui résolue, parmi les plus difficiles et les plus palpitantes auxquelles ont dû faire face les enquêteurs, coroners et autres spécialistes. La série est portée par Gildor Roy, qui reconstruit la ligne du temps de l’enquête pour le téléspectateur tout en se posant les mêmes questions : quelles pistes ont dû être empruntées pour découvrir ce qui est vraiment arrivé ?

Avec l’aide de témoins, de journalistes ayant couvert l’histoire et de divers experts, revivez le fil des événements et les questionnements qui ont ponctué l’enquête et suivez les pistes qui ont dû être empruntées pour arriver à connaître... LE FIN FOND DE L’HISTOIRE de David Desmeules, Raynald Jacquemot, Victor Lemay, Réal Perron, Jacques Dubé et plusieurs autres.