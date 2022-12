Voyez le message de l’autrice de STAT après la finale coup de poing

Qu'adviendra-t-il de Siméon?

Des questions resteront par contre sur toutes les lèves durant les Fêtes, notamment le sort de Siméon, joué par Benjamin Gratton. Sa maman Patricia Paquin a d’ailleurs partagé une story sur le sujet, consciente que tout le monde parlera de ça pendant la pause de Noël.

Bref, on est complètement tombés dans l’intrigue de la quotidienne remplaçant District 31 et on a très hâte à son retour, le 9 janvier.

Recommandé pour vous :