Les rôles les plus marquants de la carrière de Suzanne Clément

Suzanne Clément a débuté sa carrière à la télé en 1982, en signant son premier rôle dans Les Transistors. Elle a ensuite décroché un rôle récurrent dans la série jeunesse Watatatow de 1992 à 1996 avant de s’illustrer au cinéma vers la fin des années ‘90.

Voici quelques-uns des rôles les plus mémorables de cette actrice talentueuse.

L’Audition



En 2005, Suzanne Clément a partagé la vedette avec Luc Picard dans le film dramatique québécois L’Audition. Ce film, qui suit l’histoire d’un truand aux ambitions d’acteurs, lui a valu une nomination au gala des prix Jutras, dans la catégorie meilleure actrice, et une autre nomination dans la catégorie meilleure actrice de soutien lors de la cérémonie des prix Génie la même année.

Les Hauts et les bas de Sophie Paquin



Quand on pense à Suzanne Clément, son personnage de Sophie dans Les Hauts et les bas de Sophie Paquin nous vient immédiatement en tête. Pendant 4 saisons, de 2006 à 2009, elle a incarné à la perfection cette femme moderne et attachante qui vit mille et une péripéties. Ce personnage lui a porté chance puisqu’il lui a fait décrocher à deux reprises le prix Gémeaux du meilleur premier rôle féminin dans une comédie.

Laurence Anyways



En 2012, Suzanne Clément a tenu le rôle-titre aux côtés d’Anne Dorval dans Laurence Anyways, le 3e long métrage du réalisateur Xavier Dolan. Dans ce film, l’actrice incarne une femme qui accepte d’accompagner l’homme de sa vie dans son changement d’identité sexuelle. Ce personnage complexe lui a permis de recevoir les éloges de la critique et le prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes dans la sélection Un Certain regard.

Unité 9



En 2012 toujours, Suzanne Clément a fait un bref passage dans la série télé Unité 9. En une seule saison, elle a su incarner à la perfection Shandy, la prisonnière de Lietteville que le public « aimait détester ». Avec ce personnage plein de contradictions, à la fois vulnérable et aguicheur, tendre et violent, Suzanne Clément nous a donné certains des moments les plus mémorables de cette populaire série télé.

Mommy



Deux ans plus tard, Suzanne Clément a de nouveau collaboré avec Anne Dorval et Xavier Dolan dans le cadre du film Mommy. Dans ce film dramatique, qui a remporté le prix du Jury au Festival de Cannes en 2014, l’actrice interprète Kyla, la voisine d’une veuve monoparentale qui hérite de la garde de son fils. L’actrice a remporté pas moins de 4 récompenses au Canada et à l’international pour la qualité de son jeu.

Peu importe le rôle qui lui est confié, le genre de film dans lequel elle joue ou le type de série dans laquelle elle se produit, Suzanne Clément réussit toujours à briller à l’écran.

