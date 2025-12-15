Mariah Carey soulève la foule et annonce l’arrivée imminente des Fêtes

Début du contenu principal.
Mariah Carey a officiellement lancé le temps des Fêtes 2025!
La célèbre interprète de All I Want For Christmas Is You a offert un grand concert de Noël avec Apple Music samedi.
Ce spectacle a eu lieu à Las Vegas devant une foule en délire, et les fans du monde entier ont pu le voir sur TikTok et sur Apple Music.
C'était une façon pour Mariah Carey de clore sa résidence à Vegas, de souligner la sortie de son récent album Here For It All et surtout, de lancer le temps des Fêtes 2025 en grand!
Au moment d'annoncer la mise en ligne du concert de Noël intitulé Mariah Carey's Here for It All Holiday Special sur sa plateforme hier, Apple Music a dévoilé deux extraits inédits.
Le premier montre la diva en train de chanter son succès All I Want For Christmas Is You, qui est à nouveau numéro cette année:
Le deuxième extrait montre qu'une autre superstar était dans la salle: Rihanna!
Cette dernière était avec les fans, près de la scène, et chantait à tue-tête devant son idole:
Le spectacle Mariah Carey's Here for It All Holiday Special est disponible juste ici.
Et si vous n'êtes pas abonnés à Apple Music, sachez que le concert de Noël 2022 de Mariah Carey, Merry Christmas to All! est toujours disponible sur Netflix.
Il y a 31 ans, Mariah Carey lançait sa chanson originale All I Want For Christmas Is You.
Dès sa sortie, ce tube est devenu un immense succès, se taillant une place aux côtés des plus grands classiques des Fêtes. Devenu #1 dans plus de 30 pays, ce single s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires.
Depuis cette époque, Mariah Carey est considérée comme la reine de Noël et le retour de sa chanson à la radio annonce l'arrivée du temps des Fêtes.
Mais est-ce que la superstar fait encore beaucoup d'argent avec All I Want For Christmas Is You en 2025? La réponse: oui, énormément! Selon le Paris Match, Mariah Carey empoche entre 2,5 et 3 millions de dollars américains par année en redevances.
Vous aimerez aussi: