Mariah Carey soulève la foule et annonce l’arrivée imminente des Fêtes

Mariah Carey a officiellement lancé le temps des Fêtes 2025!

La célèbre interprète de All I Want For Christmas Is You a offert un grand concert de Noël avec Apple Music samedi.

Ce spectacle a eu lieu à Las Vegas devant une foule en délire, et les fans du monde entier ont pu le voir sur TikTok et sur Apple Music.

C'était une façon pour Mariah Carey de clore sa résidence à Vegas, de souligner la sortie de son récent album Here For It All et surtout, de lancer le temps des Fêtes 2025 en grand!