Magnifique: écoutez Marc et Stella Dupré chanter Les Cowboys Fringants

Marc Dupré était à l'Assomption ce weekend avec son nouveau spectacle «Ben voyons donc!» et sa fille Stella l'a accompagné sur scène le temps d'une chanson.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Effectivement, le chanteur chouchou du Québec se promène à travers la province avec son nouveau spectacle alliant humour et chansons et c'est sa fille Stella qui en fait la première partie.

C'est sur le compte Instagram d'une des spectatrices qu'on a pu voir le duo chanter «Sur mon épaule» des Cowboys Fringants et c'était très émouvant.

Quelques mois après le décès de Karl Tremblay, le chanteur du groupe, sa voix résonne plus que jamais dans nos cœurs et les Dupré lui ont rendu un bel hommage. Les deux voix s'harmonisent à merveille et leur complicité est indéniable.



On souhaite une merveilleuse tournée à Marc et Stella Dupré!

