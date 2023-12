Après la musique, découvrez le nouveau projet de Marc Dupré

Il confie dans un communiqué: «J’ai toujours regardé devant, et, à 50 ans, je jette un œil derrière pour réaliser que j’ai vécu des choses assez incroyables, que ces 30 dernières années sont passées comme un rêve, et je me dis “ben voyons donc !”. Les gens ne connaissent qu’une petite partie de moi, celle qui brille. Ils ne savent rien du père surprotecteur, de l’homme anxieux, perdu, TDAH… Bref, ce spectacle, c’est la vie d’un gars hyper ordinaire (qui a de la misère à changer un moustiquaire), mais qui a vécu une tonne d’affaires extraordinaires. Et qui n’en revient toujours pas! »

