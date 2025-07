Marc Messier a vendu sa maison d'Outremont pour 3,35 M$

C’est une véritable tranche de vie que Marc Messier vient de laisser derrière lui...

Le populaire comédien a vendu sa somptueuse maison centenaire située dans le quartier huppé d’Outremont, à Montréal, pour la coquette somme de 3,35 millions de dollars.

L’acteur, qu’on ne présente plus grâce à ses rôles inoubliables dans Broue, Les Voisins, Lance et compte, La Petite Vie et Les Boys, avait acquis la propriété à l’automne 1999, pour 630 000 $. Un investissement qui aura bien mûri avec les années!