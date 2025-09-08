Marc Labrèche révèle ce qu'il aimait le plus à Je viens vers toi

Marc Labrèche aurait-il voulu faire carrière aux États-Unis? Il répond à la question

Parmi les auditeurs qui ont appelé à Pénélope pour poser leur question à la star québécoise, on comptait une enseignante d'une école française en Ontario qui utilise souvent des vidéos de Marc Labrèche dans sa classe.

Elle a dévoilé que la question qui revient le plus souvent chez les élèves est «Pourquoi n'a-t-il pas fait carrière à l'international?». Elle a eu la chance de lui poser directement la question aujourd'hui, et sa réponse pourrait en surprendre plusieurs:

«Je ne sais pas si c’est un gage de bonheur supplémentaire, de s’exiler. J’ai entendu quelqu'un, je crois que c'était Denise Bombardier, qui avait dit ‘Je ne connais pas d’exilés heureux tant que ça’ Oui, ils vont être heureux de faire ce qu’il font s’ils le font ailleurs, c’est exaltant et enivrant. Mais au fin fond […] c’est la chose qui me rattache à la vie, les gens que j’aime. Je peux bien être ébloui par bien des affaires, mais j’ai d’abord besoin de ceux que j’ai choisis et qui m’ont choisi. Si on me l’avait proposé, je ne suis pas sûr… Peut-être très jeune, je l’aurais fait, mais je ne suis pas sûr que j’aurais laissé les gens que j’aime, et encore moins depuis que les enfants sont apparus dans ma vie. Non, je ne pense pas.»

Parmi les autres sujets abordés par Marc Labrèche au cours de cette heure fort divertissante, on compte son enfance avec sa mère monoparentale, ses nombreux déménagements, l'influence de son célèbre père dans sa carrière et sa relation avec ses enfants. Vous pouvez réécouter le tout sur le site de Pénélope.