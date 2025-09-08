Marc Labrèche révèle ce qu'il aimait le plus à Je viens vers toi

Début du contenu principal.
Marc Labrèche a accordé une entrevue d'une heure ce matin à la radio.
Le célèbre animateur et comédien était l'invité vedette de Pénélope McQuade à ICI Première et il a répondu à toutes les questions du public.
Entouré d'auditeurs, Marc Labrèche était dans son élément. Celui qui animait jusqu'à tout récemment le talk-show Je viens vers toi sur Noovo adore l'énergie que lui apportent les gens en studio. C'est d'ailleurs ce qui lui manquera de ce projet télé.
Voici ce qu'a répondu le principal intéressé lorsque Pénélope McQuade lui a demandé comment il avait accueilli la nouvelle lorsqu'il a appris que l'émission Je viens vers toi n'était pas renouvelée:
«J’ai le deuil facile, moi, pour ça. J’ai autant de plaisir à commencer les choses qu’à les terminer. C’est vraiment vrai. Oui, je reste attaché aux gens que j’ai rencontrés et oui, j’avais encore envie de faire ce show-là parce que j’aimais tellement me retrouver en studio avec cette gang-là, et avec la musique, et les gens qui étaient là autour de la table. Tout le monde était dans un esprit hyper généreux […] On était contents de se retrouver à chaque fois! Des fois, les shows sont moins réussis, mais ce n’est pas grave en raison de l’élan avec lequel on arrivait en ondes, tout le monde ensemble.»
Pas d'amertume pour Marc Labrèche, donc, mais un petit pincement en repensant au plaisir vécu avec le public et ses collaborateurs lors des enregistrements.
Parmi les auditeurs qui ont appelé à Pénélope pour poser leur question à la star québécoise, on comptait une enseignante d'une école française en Ontario qui utilise souvent des vidéos de Marc Labrèche dans sa classe.
Elle a dévoilé que la question qui revient le plus souvent chez les élèves est «Pourquoi n'a-t-il pas fait carrière à l'international?». Elle a eu la chance de lui poser directement la question aujourd'hui, et sa réponse pourrait en surprendre plusieurs:
«Je ne sais pas si c’est un gage de bonheur supplémentaire, de s’exiler. J’ai entendu quelqu'un, je crois que c'était Denise Bombardier, qui avait dit ‘Je ne connais pas d’exilés heureux tant que ça’ Oui, ils vont être heureux de faire ce qu’il font s’ils le font ailleurs, c’est exaltant et enivrant. Mais au fin fond […] c’est la chose qui me rattache à la vie, les gens que j’aime. Je peux bien être ébloui par bien des affaires, mais j’ai d’abord besoin de ceux que j’ai choisis et qui m’ont choisi. Si on me l’avait proposé, je ne suis pas sûr… Peut-être très jeune, je l’aurais fait, mais je ne suis pas sûr que j’aurais laissé les gens que j’aime, et encore moins depuis que les enfants sont apparus dans ma vie. Non, je ne pense pas.»
Parmi les autres sujets abordés par Marc Labrèche au cours de cette heure fort divertissante, on compte son enfance avec sa mère monoparentale, ses nombreux déménagements, l'influence de son célèbre père dans sa carrière et sa relation avec ses enfants. Vous pouvez réécouter le tout sur le site de Pénélope.
Marc Labrèche fera bientôt un retour au jeu et cette fois, ce ne sera pas au théâtre!
En effet, le populaire animateur et comédien a décroché le rôle principal dans une nouvelle série télé.
Cette comédie noire s'intitulera Ayer’s Cliff et se déroulera dans le petit village du même nom situé en Estrie. Marc Labrèche donnera la réplique à Henri Picard (Le plongeur) et Joey Scarpellino (Les Parent).
