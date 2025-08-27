Marc Hervieux dévoile le nouveau projet de sa blonde

Début du contenu principal.
Marc Hervieux peut être fier de sa conjointe Kathleen, qui se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.
Sur Instagram, le chanteur a partagé avec enthousiasme le tout nouveau projet de sa douce moitié: elle se lance officiellement à son compte en tant qu’assistante personnelle.
Dans sa publication, Marc souligne que Kathleen est diplômée universitaire en relations publiques et qu’elle possède une solide expertise en gestion, en planification et en service-conseil.
Mais ce n’est pas tout: elle se lance aussi dans l’univers du voyage en tant que conseillère. Elle propose un accompagnement personnalisé pour créer des séjours sur mesure, parfaitement adaptés au mode de vie et aux envies de ses clients.
On souhaite la meilleure des chances à Kathleen dans son nouveau défi.
En janvier dernier, Marc Hervieux annonçait la fermeture de son café de Sainte-Adèle, le Café des Bons Vivants.
Une décision déchirante pour lui et sa famille, mais nécessaire: Marc souhaitait se consacrer pleinement à ses projets professionnels, tandis que Loïane, sa fille, tout juste diplômée, amorçait une nouvelle carrière.
Plus de huit mois après avoir annoncé la fermeture, le chanteur met officiellement l’immeuble en vente.
Vous aimerez aussi: