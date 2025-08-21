8 mois après la fermeture, Marc Hervieux met son café en vente

Début du contenu principal.
En janvier dernier, Marc Hervieux annonçait la fermeture de son café de Sainte-Adèle, le Café des Bons Vivants.
Une décision déchirante pour lui et sa famille, mais nécessaire: Marc souhaitait se consacrer pleinement à ses projets professionnels, tandis que Loïane, sa fille, tout juste diplômée, amorçait une nouvelle carrière.
Plus de huit mois après avoir annoncé la fermeture, le chanteur met officiellement l’immeuble en vente.
Marc a annoncé la nouvelle sur ses médias sociaux, partageant le lien vers la fiche Centris de l’établissement.
On y découvre plusieurs photos, autant de l’intérieur que de l’extérieur, où l’on ressent encore l’ambiance chaleureuse que Marc et sa famille avaient su créer au fil des deux années d’existence du café.
Le bâtiment est mis en vente pour 450 000 $. Il comprend une grande terrasse ainsi qu’un vaste terrain offrant plusieurs possibilités d’aménagement.
Pour tous les détails, consultez la fiche complète sur Centris.
