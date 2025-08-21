8 mois après la fermeture, Marc Hervieux met son café en vente

En janvier dernier, Marc Hervieux annonçait la fermeture de son café de Sainte-Adèle, le Café des Bons Vivants.

Une décision déchirante pour lui et sa famille, mais nécessaire: Marc souhaitait se consacrer pleinement à ses projets professionnels, tandis que Loïane, sa fille, tout juste diplômée, amorçait une nouvelle carrière.

Plus de huit mois après avoir annoncé la fermeture, le chanteur met officiellement l’immeuble en vente.