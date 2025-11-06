Marc Hervieux annonce les fiançailles de sa fille et présente son gendre

Début du contenu principal.
Marc Hervieux a le coeur à la fête!
La grande fille du chanteur, Loïane, va se marier. Leur party de fiançailles a eu lieu cette semaine. Les proches de la future mariée et de son nouveau fiancé ont célébré la grande nouvelle avec eux dans un décor féérique.
Marc Hervieux, ému, a souligné les fiançailles de sa fille sur Facebook avec de superbes photos du party. Les images nous permettent entre autres de rencontrer son gendre, Marc-Antoine.
Voici la publication de la star québécoise et les photos, à voir en cliquant directement sur la publication Facebook ci-dessous:
«Wow… le temps passe tellement vite! Ma grande fille Loïane vient de se fiancer!!! Tellement fier d’elle et tellement heureux pour ce magnifique couple qu’elle forme avec Marc-Antoine. Une soirée incroyable, remplie d’amour, de rires et de beaux souvenirs! Merci du fond du cœur à ma merveilleuse blonde pour toute son aide et son énergie dans l’organisation de ce fabuleux party. Félicitations aux futurs mariés!»
Tous nos voeux de bonheur à Loïane et à son futur époux!
Rappelons que Marc Hervieux est père de trois filles: Loïane, Cloé et Maxime.
Elles sont nées de son union précédente avec Caroline, qui a duré plus de 25 ans.
En janvier dernier, Marc Hervieux annonçait la fermeture de son café de Sainte-Adèle, le Café des Bons Vivants.
Une décision déchirante pour lui et sa famille, mais nécessaire: Marc souhaitait se consacrer pleinement à ses projets professionnels, tandis que Loïane, sa fille, tout juste diplômée, amorçait une nouvelle carrière.
Plus de huit mois après avoir annoncé la fermeture, le chanteur met officiellement l’immeuble en vente.
Vous aimerez aussi: