Marc Hervieux annonce les fiançailles de sa fille et présente son gendre

Marc Hervieux a le coeur à la fête!

La grande fille du chanteur, Loïane, va se marier. Leur party de fiançailles a eu lieu cette semaine. Les proches de la future mariée et de son nouveau fiancé ont célébré la grande nouvelle avec eux dans un décor féérique.

Marc Hervieux, ému, a souligné les fiançailles de sa fille sur Facebook avec de superbes photos du party. Les images nous permettent entre autres de rencontrer son gendre, Marc-Antoine.

Voici la publication de la star québécoise et les photos, à voir en cliquant directement sur la publication Facebook ci-dessous: