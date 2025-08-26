Marc Dupré raconte la fois où il s’est acheté une Mercedes sur un coup de tête

Début du contenu principal.
Pour certains, acheter une Mercedes demande réflexion, mais pour Marc Dupré, c’est plutôt une décision spontanée prise en sortant du Marché 440 avec son fils.
En passant devant un concessionnaire, son garçon lui a demandé s’ils pouvaient entrer jeter un œil et, sur un coup de tête, l’auteur-compositeur-interprète est reparti avec un nouveau véhicule, comme il l’a raconté à José Gaudet à Sucré Salé.
Dès qu’il a mis les pieds dans le concessionnaire, Marc Dupré a aperçu une Mercedes C63 argent, avec bandes en dessous, exposée sur un piédestal au centre de la salle. Le vendeur lui a proposé de démarrer le moteur… et quelques instants plus tard, Marc quittait les lieux au volant de sa nouvelle voiture.
«Je suis arrivé chez nous avec une Mercedes, Anne-Marie est sortie et elle a fait: "Qu'est-ce que tu fais?" Là, j'ai fait : "O**it, j'ai oublié le poisson."»
En faisant quelques recherches, nous avons trouvé que ce type de véhicule vaut environ 100 000$ complètement neuf.