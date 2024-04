Marc-André Grondin dévoile un nouveau projet surprenant!

Grande nouvelle pour Marc-André Grondin! Eh oui, c'est avec bonheur que l'on apprend que Le Sucesseur est le premier film québécois millionnaire de 2024.

Avec des recettes totalisant à présent 1,002,650$, le film mettant en vedette Marc-André Grondin est ainsi la première production québécoise de l’année à atteindre le cap du million.

« Le Successeur est l’un des 10 films les plus populaires de l’année en salles à présent devant plusieurs productions américaines, illustrant une fois de plus que le cinéma québécois est fort, porteur et de qualité », souligne Tim Ringuette, président d’Entract Films.

